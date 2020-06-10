В Кузбасс возвращается тепло
В Кузбасс в скором времени вернется тепло. Но при этом синоптики прогнозируют туман и грозы.
В Кемеровском гидрометцентре рассказали о погоде на четверг, 11 июня.
Ночью по области ожидается +5… +10 градусов, днем существенно потеплеет - до +20… +25. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров. Прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Утром кое-где туман.
В Кемерове ночью 11 июня будет +8… +10 градусов, днем +22… +24. Ожидается переменная облачность, день пройдет преимущественно без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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