В Кузбассе директор двух транспортных предприятий присвоил почти миллион рублей
В Кузбассе перед судом предстанет бывший генеральный директор двух транспортных предприятий. Его обвиняют в присвоении крупной суммы денег.
По версии следствия, 51-летний обвиняемый с декабря 2016 по март 2018 года, будучи руководителем сразу двух транспортных предприятий, незаконно увеличил свой должностной оклад, а также каждый месяц подписывал приказы о своем премировании. Таким образом, он смог присвоить более 940 тысяч рублей. Деньгами он распоряжался по своему усмотрению.
-Преступная деятельность директора была выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.
Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU