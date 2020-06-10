2020-06-10T12:40:32+03:00
Общество

В Кузбассе директор двух транспортных предприятий присвоил почти миллион рублей

Уголовное дело находится на рассмотрении
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе директор двух транспортных предприятий присвоил почти миллион рублейВ Кузбассе директор двух транспортных предприятий присвоил почти миллион рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе перед судом предстанет бывший генеральный директор двух транспортных предприятий. Его обвиняют в присвоении крупной суммы денег.

По версии следствия, 51-летний обвиняемый с декабря 2016 по март 2018 года, будучи руководителем сразу двух транспортных предприятий, незаконно увеличил свой должностной оклад, а также каждый месяц подписывал приказы о своем премировании. Таким образом, он смог присвоить более 940 тысяч рублей. Деньгами он распоряжался по своему усмотрению.

-Преступная деятельность директора была выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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