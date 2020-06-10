2020-06-10T13:33:02+03:00
Общество

Сергей Цивилев выполнил просьбу сельчанки о строительстве дороги

Работы ведутся в селе Поломошное Яшкинского района
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев выполнил просьбу сельчанки о строительстве дороги. Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев выполнил просьбу сельчанки о строительстве дороги. Фото: Пресс-служба АПК
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Губернатор Сергей Цивилев выполнил просьбы жительницы села Поломошное Яшкинского района о строительстве новой дороги. Работы должны завершиться уже к 15 июня.

Напомним, что 23 апреля женщина написала и передала главе региона письмо во время его рабочей поездки в муниципалитет. Она рассказала, в каком состоянии находится улица Советская - совсем разбитая, с гравийным покрытием, из-за чего в дома постоянно залетает поднятая машинами пыль.

Сергей Цивилев распорядился включить 710 метров дороги в областную программу. На строительство участка улицы Советской выделено 9,6 миллиона рублей. Рабочие уже сформировали основание дорожного полотна, начали укладку нижнего слоя асфальта, уложили трубы водоотведения.

- Это не единственная дорога в Яшкинском округе, которая требует кардинального обновления. На сегодня в округе в асфальтировании нуждаются более 300 километров гравийных дорог. В план ремонта на этот год вошли только две улицы райцентра - Советская и Гагарина, но мы будем корректировать график, искать дополнительные возможности. Цель - к 90-летию муниципалитета отремонтировать как можно больше дорог, сделать их качественными и безопасными, подарить муниципалитету технику для их обслуживания, - отметил губернатор на встрече с главой Яшкинского муниципального округа Евгением Кураповым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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