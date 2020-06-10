В Кемерове изменится схема движения на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Цимлянской
В Кемерове с 11 июня изменится схема движения на перекрестке проспекта Шахтеров и улицы Цимлянской. Это должно разгрузить участок.
Специалисты Центра организации дорожного движения добавят отсечку для пешеходов на светофоре на указанном перекрестке.
Транспортные потоки будут разделены следующим образом:
- в первой фазе будет происходить движение пешеходов через улицу Цимлянскую и автомобилей по проспекту Шахтеров в обоих направлениях;
- во второй фазе - разрешено движение автомобилей по проспекту Шахтеров в сторону улицы Терешковой и поворот на улицу Цимлянскую в сторону Соснового бульвара без пешеходного движения;
- в третьей фазе - движение пешеходов через проспект Шахтеров и движение автомобилей по улице Цимлянской в обоих направлениях;
- в четвертой фазе - движение автомобилей по улице Цимлянской в обоих направлениях и поворот направо с улицы Цимлянской на проспект. Шахтеров без движения пешеходов через проспект.
Схема движения будет действовать с 11 июня. Фото: Администрация Кемерова
Изменения позволят снизить задержку транспортных потоков, движущихся по улицы Цимлянской от улицы Институтской в час пик.
ИСТОЧНИК KP.RU