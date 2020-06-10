2020-06-10T14:16:53+03:00
Общество

В Кузбассе клещи покусали больше 24 тысяч человек

Из них почти четверть – это дети
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе клещи покусали больше 24 тысяч человекВ Кузбассе клещи покусали больше 24 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе с начала сезона клещи покусали 24 тысячи 636 человек, из них детей и подростков до 17 лет – 5899 человек – 23,9 процента.

Для сравнения, в 2019 году за тот же период с жалобами на присасывание клещей в больницы обратилось 18 тысяч 194 человека, из них 4070 детей.

Из общего числа покусанных 2529 человек обратились к специалистам за минувшую неделю, из них 564 – это дети.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что при присасывании клещей в организм человека могут попасть патогенные микроорганизмы, вызывающие такие заболевания как: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, клещевые риккетсиозы.

Поэтому если к человеку присосался клещ, следует немедленно начать профилактику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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