В Кузбассе клещи покусали больше 24 тысяч человек
В Кузбассе с начала сезона клещи покусали 24 тысячи 636 человек, из них детей и подростков до 17 лет – 5899 человек – 23,9 процента.
Для сравнения, в 2019 году за тот же период с жалобами на присасывание клещей в больницы обратилось 18 тысяч 194 человека, из них 4070 детей.
Из общего числа покусанных 2529 человек обратились к специалистам за минувшую неделю, из них 564 – это дети.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что при присасывании клещей в организм человека могут попасть патогенные микроорганизмы, вызывающие такие заболевания как: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, клещевые риккетсиозы.
Поэтому если к человеку присосался клещ, следует немедленно начать профилактику.
ИСТОЧНИК KP.RU