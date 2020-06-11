2020-06-11T04:21:00+03:00
Происшествия

В Прокопьевске легковушка врезалась в столб и уронила цены на бензин

Полиция проводит проверку
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Прокопьевске легковушка врезалась в столб и уронила цены на бензиню Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.comВ Прокопьевске легковушка врезалась в столб и уронила цены на бензиню Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com
Изменить размер текста:

В Прокопьевске полиция проводит проверку по факту ДТП на автозаправочной станции. Водитель снес стенд и буквально «уронил цены на бензин».

Авария произошла в среду, 10 июня, около 17.00 на улице Главной. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Как было предварительно установлено, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 на нерегулируемом перекрестке не справился с управлением и в районе автозаправочной станции наехал на рекламную конструкцию. В результате он и его двое 16-летних пассажиров получили различные травмы.

-Кроме того, установлено, что появившаяся в социальных сетях информация о том, что ДТП было совершено в ходе преследования автомобиля ВАЗ сотрудниками полиции, не соответствует действительности, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются. Водителя проверять на состояние опьянения в момент совершения аварии, тем более, что раньше он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прокопьевске легковушка врезалась в столб и уронила цены на бензин
Опубликована свежая карта распространения COVID-19 в Кузбассе
В Кузбассе клещи покусали больше 24 тысяч человек
В Кемерове изменится схема движения на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Цимлянской
Сергей Цивилев выполнил просьбу сельчанки о строительстве дороги
В Кузбассе директор двух транспортных предприятий присвоил почти миллион рублей
В Кузбасс возвращается тепло
РСХБ принял участие в закладке восьми краболовных судов на Дальнем Востоке
В параде Победы в Кемерове примет участие танк из Псковской области
Хирурги удалили кемеровской студентке опухоль, которая мешала дышать
Кузбасские страховщики захотели нажиться на смерти пенсионерки
У кемеровских волонтеров неожиданно вылупился совенок
Россельхозбанк в Кузбассе выдал первую льготную ипотеку по госпрограмме 2020
В Новокузнецке сменился начальник управления строительства
Медведь напал на скот в Таштагольском районе
Сергей Цивилев стал донором крови
В каких территориях обнаружены новые 34 заболевших коронавирусом в Кузбассе
Диагноз COVID-19 подтвердился у 34 человек в Кузбассе
В Новокузнецке появится граффити с изображением врачей, борющихся с COVID-19
Прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых Новокузнецка
В Кемерове приступили к ремонту проспекта Шахтеров
Нападение собаки на почтальона обошлось хозяйке в 134 тысячи рублей в Кузбассе
В кузбасском поселке открыли естественно-научный детский сад
Новокузнечан просят сохранять спокойствие
Будущий железнодорожник обворовал одногруппника в электричке
Волонтеры и полиция прекратили поиски 16-летнего подростка из Кузбасса
Кемеровчанин убил компаньона из-за медицинских масок
Стали известны подробности ДТП с участием подростка в Таштаголе
В Кемерове на школьном дворе нашли тело 17-летнего подростка