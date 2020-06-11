В Прокопьевске легковушка врезалась в столб и уронила цены на бензин

11 Июнь 2020 2020-06-11T04:21:00+03:00

В Прокопьевске легковушка врезалась в столб и уронила цены на бензиню Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com

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В Прокопьевске полиция проводит проверку по факту ДТП на автозаправочной станции. Водитель снес стенд и буквально «уронил цены на бензин».

Авария произошла в среду, 10 июня, около 17.00 на улице Главной. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Как было предварительно установлено, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 на нерегулируемом перекрестке не справился с управлением и в районе автозаправочной станции наехал на рекламную конструкцию. В результате он и его двое 16-летних пассажиров получили различные травмы.

-Кроме того, установлено, что появившаяся в социальных сетях информация о том, что ДТП было совершено в ходе преследования автомобиля ВАЗ сотрудниками полиции, не соответствует действительности, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются. Водителя проверять на состояние опьянения в момент совершения аварии, тем более, что раньше он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU