2020-06-11T06:41:57+03:00
Общество

Таких людей надо сжигать: кузбассовца осудили за комментарий в соцсетях

Вызывающее вражду высказывание обнаружила прокуратура
Мария КОЛОСОВА
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Таких людей надо сжигать: кузбассовца осудили за комментарий в соцсетяхТаких людей надо сжигать: кузбассовца осудили за комментарий в соцсетяхФото: Анастасия ОСИПОВА
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Кузбассовец разместил в соцсети запрещенный комментарий и попал под суд. Высказывание в ходе проверки обнаружила прокуратура.

Прокуратура Ленинска-Кузнецкого провела проверку по факту размещения в интернете информации, которая направлена на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку.

Так, в популярной соцсети в одной из групп опубликован комментарий, автор которого утверждал, что лиц определенной национальности нужно сжигать, так как они «не люди».

- Проверкой установлено, что данный комментарий содержит высказывание, выражающее утверждение о необходимости совершения враждебных насильственных действий по отношению к группе лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка и происхождения, - сообщили в областной прокуратуре.

В связи с этим прокурор возбудил дело об административном правонарушении, которое впоследствии было рассмотрено судом. Приговором мужчине назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Сейчас он оплачен, а сам комментарий удален.

ИСТОЧНИК KP.RU

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