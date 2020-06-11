11 Июнь 2020 2020-06-11T07:23:18+03:00

В Кузбассе пройдут рейды с участием вертолета МИ-8. Фото: Управление Росгвардии России по Кемеровской области

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В Кузбассе при проведении рейдов по профилактике ДТП будет задействован вертолет МИ-8. Об этом сообщили в кузбасском управлении Росгвардии.

В рамках межведомственного взаимодействия Росгвардии и ГИБДД на востоке области уже прошел первый рейд с привлечением вертолета авиационного отряда специального назначения кузбасской Росгвардии. Основная цель мероприятий - содействие областному ГИБДД в профилактике дорожно-транспортных происшествий.

- Вертолет МИ-8 авиационного отряда Росгвардии оснащен системой высотного видеонаблюдения «ОКО», которая позволит осуществлять контроль правил дорожного движения на отрезках дорог протяженностью до двух с половиной километров, - рассказали в ведомстве. - Кроме этого, авиацию войск правопорядка планируется использовать для поиска угнанных автомобилей.

Профилактические рейды в других районах пройдут уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU