2020-06-11T08:17:16+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ будет давать кэшбэк фермерскими продуктами

Специально к своему 20-летию АО «Россельхозбанк» запускает проект «Сей добро»
Яков КРЫМСКИЙ
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Специально к своему 20-летию АО «Россельхозбанк» запускает проект «Сей добро» и расширяет свою программу лояльности «Урожай» за счет возможности покупать фермерскую продукцию за баллы, начисленные по карточным транзакциям. Проект объединяет город и село, предоставляя розничным клиентам Банка возможность получать свежие продукты, а российским фермерам - дополнительный канал сбыта в условиях ограниченного спроса.

В настоящее время держателями карт РСХБ является более 6 миллионов клиентов. Все они, подключив программу лояльности, смогут приобретать на свой кэшбэк фермерские продукты. Существенным плюсом программы является то, что сертификаты можно приобрести не только за баллы, но и доплатив деньгами. Для покупки сертификата необходим как минимум 1 бонусный балл.

Воспользоваться такой возможностью просто. С помощью любой из систем дистанционного банковского обслуживания (интернет или мобильный банк) клиент из программы лояльности попадает на бонусную витрину, где может обменять накопленные баллы на продуктовый сертификат различного номинала. Сертификаты на бонусной витрине «Урожай» уже доступны.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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