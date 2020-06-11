2020-06-11T08:41:51+03:00
Общество

Метеорит или кусок ракеты: жители кузбасского города засняли в небе загадочный объект

Кадры сделаны в Ленинске-Кузнецком [видео]
Мария КОЛОСОВА
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Метеорит или кусок ракеты: жители кузбасского города засняли в небе загадочный объект. Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112Метеорит или кусок ракеты: жители кузбасского города засняли в небе загадочный объект. Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
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Жительница кузбасского города накануне вечером, 10 июня, засняла в небе загадочный объект. Мнения о природе явления разделились.

Неизвестный объект попал в поле зрения жительницы Ленинска-Кузнецкого, которая находилась на прогулке вместе с детьми.

Жители кузбасского города засняли в небе загадочный объект.Видео: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112/ vk.com

- Вон там падает, метеорит, наверное, какой-то, - слышится за кадром одна из версий. Проходит какое-то время, и мальчик еще раз уверяет, что это точно не самолет (видимо, такая точка зрения прозвучала раньше).

Вместе с тем в комментариях к посту с видео, который был размещен в соцсети, пользователи высказали и другие версии: «Метеориты так медленно не летают. Это космический мусор или часть от запущенной ракеты», - пишет один из комментаторов. Есть и те, кто ничего необычного в снятом объекте не заметил: «Самолет в лучах солнца заходящего. Уже два дня подряд падает этот «метеорит» в разных сторонах, закаты-то вон какие», - отметила одна из пользовательниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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