2020-06-11T08:43:29+03:00
Общество

В Кузбассе на один день запретят продажу алкоголя

Это произойдет 12 июня
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кузбассе на один день запретят продажу алкоголяВ Кузбассе на один день запретят продажу алкоголяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Кузбассовцам напоминают, что 12 июня вступит в силу запрет на продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня России.

Напомним, что согласно закону Кемеровской области № 95-ОЗ от 30 ноября 2018 года продажа алкоголя, в том числе пива и пивных напитков, запрещена в некоторые праздники, а именно: 9 мая - в День Победы, 1 июня - в Международный день защиты детей, 12 июня - в День России (и День города для Кемерова), 27 июня - в День молодежи, 1 сентября - в День знаний и 11 сентября - во Всероссийский день трезвости.

Кроме того, запрет на реализацию спиртного действует в дни последних звонков и выпускных балов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Кузбассе: врачам выплатили более 200 миллионов рублей
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» вводит новые категории товаров в уровнях привилегий
Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в Кемерове
В Кемерове открыли детский сад с научной лабораторией и бассейном
Специальные решетки на окна устанавливают в квартирах многодетных семей в Кемерове
В Кузбассе на один день запретят продажу алкоголя
Метеорит или кусок ракеты: жители кузбасского города засняли в небе загадочный объект
РСХБ будет давать кэшбэк фермерскими продуктами
В каких территориях Кузбасса выявлен 61 новый случай коронавируса
В Кузбассе выявлено самое большое число заболевших коронавирусом с начала пандемии
В Кузбассе пройдут рейды с участием вертолета МИ-8
Таких людей надо сжигать: кузбассовца осудили за комментарий в соцсетях
Более 40 управляющих компаний наказали за нарушения в санитарной обработке домов
В Прокопьевске легковушка врезалась в столб и уронила цены на бензин
Опубликована свежая карта распространения COVID-19 в Кузбассе
В Кузбассе клещи покусали больше 24 тысяч человек
В Кемерове изменится схема движения на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Цимлянской
Сергей Цивилев выполнил просьбу сельчанки о строительстве дороги
В Кузбассе директор двух транспортных предприятий присвоил почти миллион рублей
В Кузбасс возвращается тепло
РСХБ принял участие в закладке восьми краболовных судов на Дальнем Востоке
В параде Победы в Кемерове примет участие танк из Псковской области