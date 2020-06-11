11 Июнь 2020 2020-06-11T08:43:29+03:00

В Кузбассе на один день запретят продажу алкоголя Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Кузбассовцам напоминают, что 12 июня вступит в силу запрет на продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня России.

Напомним, что согласно закону Кемеровской области № 95-ОЗ от 30 ноября 2018 года продажа алкоголя, в том числе пива и пивных напитков, запрещена в некоторые праздники, а именно: 9 мая - в День Победы, 1 июня - в Международный день защиты детей, 12 июня - в День России (и День города для Кемерова), 27 июня - в День молодежи, 1 сентября - в День знаний и 11 сентября - во Всероссийский день трезвости.

Кроме того, запрет на реализацию спиртного действует в дни последних звонков и выпускных балов.

ИСТОЧНИК KP.RU