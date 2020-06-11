Специальные решетки на окна устанавливают в квартирах многодетных семей в Кемерове

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:23:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове в квартирах многодетных семей начали устанавливать на окна специальные решетки. Конструкция призвана защитить детей от падения из окна.

Договор о социальном партнерстве заключили Центр социальной помощи семье и детям и один из предпринимателей. В рамках благотворительного проекта «Дети НЕ птицы» часть средств, полученных от продаж, поступает на установку защитных решеток. В квартирах уже трех многодетных семей бесплатно установлены конструкции.

- Смарт-заслон, или умная решетка, - это специальная защитная система, которая предотвращает выпадение из окна, но в то же время не ограничивает доступ свежего воздуха, - рассказали в администрации города. - Конструкция крепится к пластиковому окну снаружи оригинальным запатентованным способом и открывается при любых экстренных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU