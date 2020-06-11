2020-06-11T10:26:11+03:00
Общество

В Кемерове открыли детский сад с научной лабораторией и бассейном

Лия Гараева
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В Кемерове открыли с научной лабораторией и бассейном. Фото: пресс-служба АПКВ Кемерове открыли с научной лабораторией и бассейном. Фото: пресс-служба АПК
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В Заводском районе Кемерова открыли детский сад «Академия детства» с бассейном и научной лабораторией. Здесь дети будут знакомиться с новыми технологиями в игровой форме.

«Академия детства» рассчитана на 125 воспитанников. Всего шесть групп, в трех из которых будут обучаться дети от одного года до трех лет. Отметим, что в лаборатории «Детский наукоград» они узнают о сельском хозяйстве, архитектуре, дизайне, космосе, строительстве самолетов и космических кораблей. Бассейн глубиной до 70 сантиметров оснащен трехступенчатой очисткой воды и автоматической установкой хлорирования.

Примерно 155,3 миллиона рублей вложено в строительство и оснащение детского сада. Кроме того, он стал первым в Кемерове, где установили радиоприемники, настроенные на волну МЧС, и датчики движения для охраны ночью. Они есть в каждом помещении.

- В этом году мы открываем уже четвертый детский сад. Всего в этом году построим 15 детсадов, 14 из них - по нацпроекту «Демография». Строим детсады в новых развивающихся районах, где живет много молодых семей. Новые детсады принимают детей возрастом от одного года, это позволяет молодым родителям уделять время работе, строить карьеру. Все дошкольные учреждения ориентированы на ранее развитие детей, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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