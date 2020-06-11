Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» вводит новые категории товаров в уровнях привилегий

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:17:36+03:00

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С 10 июня программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» вводит ряд новых возможностей для своих клиентов. Им станут доступны новые категории товаров, подключив которые, они смогут получать повышенные бонусы за покупки. А также несколько обновленных категорий, которые теперь предложат клиентам более широкий ассортимент по выбору товаров и магазинов-партнеров.

- Категорию «Каршеринг» можно будет подключить бесплатно и получать 3 процента бонусами за оплату краткосрочной аренды автомобилей.

- «Обучение онлайн» подключается также бесплатно, а клиенты за покупку онлайн-курсов, вебинаров и других образовательных онлайн-услуг, получат 10 процентов бонусами СПАСИБО.

- «Спорт и Фитнес» - подключается за 300 бонусов и позволит получать 3 процента бонусами за покупки в спортивных магазинах и фитнес-клубах. Эта категория расширяет возможности предыдущего аналога, где было только начисление бонусов за покупку спортивных товаров.

- В категории «Товары для дома» - участники получат 1,5 процента бонусами за покупки в хозяйственных, строительных, мебельных и садовых магазинах. Подключение категории доступно за 300 бонусов СПАСИБО.

- Категория «Здоровье» заменит собой «Аптеки» и расширит диапазон магазинов-партнёров. Клиенты смогут получать 5 процентов бонусов за оплату услуг в медицинских центрах, аптеках и салонах оптики. Подключить категорию можно за 500 бонусов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Партнерский материал.