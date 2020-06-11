2020-06-11T11:29:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе: врачам выплатили более 200 миллионов рублей

Лия Гараева
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Коронавирус в Кузбассе: врачам выплатили более 200 миллионов рублейКоронавирус в Кузбассе: врачам выплатили более 200 миллионов рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кузбассе продолжают давать федеральные выплаты за лечение больных коронавирусом. Уже 5146 медработников получили более 200 миллионов рублей.

Медицинские работники первичного звена, скорой медицинской помощи и оказывающие специализированную помощь в стационарных условиях. получили более 99 миллионов рублей. Эту сумму разделили 2987 человек.

Стимулирующих выплаты предоставили также 1445 медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, а также водителям автомобилей скорой помощи и медработникам перепрофилированных стационаров для госпитализации пациентов с коронавирусом. Им заплатили более 85 миллионов рублей.

Еще около 23 миллионов получили 714 человек. Это медицинские и иные работники перепрофилированных стационаров, обсерваторов, специализированных лабораторий, выполняющие исследования на COVID-19, а также патологоанатомических служб и служб судебно-медицинской экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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