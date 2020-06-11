Одиннадцатиклассники Кузбасса получат пособие на выпускной бал

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:33:31+03:00

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В Кузбассе предоставят материальную помощь одиннадцатиклассникам. Они получат 10 тысяч рублей для подготовки к выпускному балу.

- Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей уже получили 99 кузбасских выпускников. Социальное пособие выплачивает министерство образования и науки Кузбасса. Поддержку получают выпускники 11-х классов из семей, в которых прожиточный минимум на одного человека равен или ниже 10 073 рублей, - сообщили в пресс-службе АПК.

Для получения материальной помощи необходимы письменное заявление от родителя выпускника на имя губернатора, сведения о реквизитах банковского счета получателя пособия, справка о составе семьи, справки о доходах всех членов семьи. К последним относятся заработная плата, алименты, пенсия, стипендия, пособие по безработице. Документы в бумажном или электронном виде необходимо предоставить в учебное заведение выпускника или в муниципальный орган управления образованием.

До 1 июля 2020 года можно оформить документы. Информацию уточняйте по телефону: 8-905-075-18-45 в будние дни, с 9.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU