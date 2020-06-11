РСХБ будет реализовывать залоговое имущество и непрофильные активы вместе с ПАО «Сбербанк» и АО «РАД»

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:47:42+03:00

АО «Россельхозбанк» заключил соглашения с ПАО «Сбербанк» и АО «Российский аукционный дом» с целью эффективного сотрудничества при реализации залогового имущества и непрофильных активов

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АО «Россельхозбанк» заключил соглашения с ПАО «Сбербанк» и АО «Российский аукционный дом» с целью эффективного сотрудничества при реализации залогового имущества и непрофильных активов

В рамках договора со Сбербанком РСХБ может размещать активы на маркетплейсе Портал DA, где зарегистрировано более 14 тысяч проверенных инвесторов. Клиент подключается к порталу portal-da.ru и может получить подробную информацию о реализуемых в настоящее время залоговых и непрофильных активах, осуществлять онлайн-взаимодействие с сотрудником банка: оставить сообщение, в том числе о готовности приобрести актив с указанием предлагаемой цены приобретения, заказать обратный звонок, а также получить услугу инвестиционного консультирования и юридического сопровождения при необходимости.

Соглашение с РАД позволит Россельхозбанку представить активы на электронной торговой площадке «Все залоги» (lot-online.ru) с выходом на широкую целевую аудиторию. Сервис представлен на рынке с 2010 года, на ресурсе работают порядка 90 тысяч потенциальных инвесторов.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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