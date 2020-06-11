В Кузбассе мужчина ловил рыбу варварским методом

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:35:49+03:00

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В Кузбассе задержали мужчину, который использовал незаконный способ ловли рыбы. Против нарушителя возбудили уголовное дело.

Как было установлено, в Прокопьевском районе, на берегу реки Кривой Ускат, рыбак незаконно ловил рыбу в местах нереста с помощью лесковых сетей из мононитки.

Однако согласно заключению они являются орудием лова, запрещенным для любительского рыболовства на территории Кузбасса. До того, как нарушение обнаружилось, мужчина успел выловить щуку, 78 окуней и 11 серебряных карасей, причинив ущерб на сумму 46,3 тысячи рублей.

Полицией Прокопьевского района возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов в местах нереста с применением запрещенных орудий.

- В настоящее время по делу производится предварительное расследование, оно находится на контроле прокуратуры района, - сообщили в прокуратуре области.

ИСТОЧНИК KP.RU