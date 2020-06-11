2020-06-11T12:50:02+03:00
Общество

13-летняя девочка пропала в Кузбассе после ссоры с сестрами

С заявлением о пропаже в полицию обратилась мать школьницы
Мария КОЛОСОВА
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13-летняя девочка пропала в Кузбассе после ссоры с сестрами13-летняя девочка пропала в Кузбассе после ссоры с сестрамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кузбассе 13-летняя девочка пропала после ссоры с сестрами. Об исчезновении школьницы полицейским рассказала ее мать.

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. 49-летняя женщина сообщили стражам порядка, что ее дочь ушла на улицу и не вернулась. Незамедлительно были организованы поиски. На розыск девочки были ориентированы все экипажи, задействованные в системе единой дислокации, оперуполномоченные уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы ПДН.

Подростка удалось обнаружить на территории одной из городских школ.

-Полицейские выяснили, что накануне произошедшего подросток поссорилась со своими сестрами, после чего через окно квартиры, расположенной на первом этаже, выбралась на улицу и ушла, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Инспекторы ПДН доставили девочку домой и провели профилактическую беседу с ней и ее родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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