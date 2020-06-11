В Кемерове начали строить спортивный центр с теннисными кортами

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:27:41+03:00

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В Кемерове началось строительство многофункционального центра игровых видов спорта с теннисными кортами. Под его фундамент забита первая свая.

Центр будет располагаться в микрорайоне №64 Ленинского района.

-Теннисный центр будет состоять из четырех кортов с искусственным покрытием площадью 4,5 тысячи квадратных метра. Это будет единственный крытый корт в Кемерове. Строители обещают возвести его очень быстро — до конца года. Они будут стараться для всех любителей спорта, особенно для начинающих теннисистов, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Спортивный центр площадью площадью 6,8 тысячи квадратных метров будет состоять из двух блоков: одноэтажного здания крытого теннисного корта с универсальным залом общей физической подготовки и трехэтажного здания с физкультурно-оздоровительными комплексами, фитнес-центром, саунами, фито-барами и офисными помещениями.

ИСТОЧНИК KP.RU