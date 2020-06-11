11 Июнь 2020 2020-06-11T14:00:43+03:00

Трудности с передвижением по магистралям возникли вечером в четверг, 11 июня

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Вечером в четверг, 11 июня, Кемерово встал в 8-балльных пробках. На некоторых дорогах у водителей возникли трудности с передвижением.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», который оценил заторы на дорогах в 8 баллов, на 17.40 затруднено движение по Кузнецкому проспекту от Кузнецкого моста до пересечения с улицей Автозаводской, улице Красноармейской от пересечения с улицей Рабочей до улицы Дзержинского. Также затор наблюдается на проспекте Советском от токемовского кольца до пересечения с проспектом Кузнецким, улице Тухачевского, нескольких участках улицы Терешковой.

На правом берегу есть сложности с передвижением по Логовому шоссе и участку улицы Нахимова на пересечении с проспектом Шахтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU