Кемерово встал в 8-балльных пробках
Вечером в четверг, 11 июня, Кемерово встал в 8-балльных пробках. На некоторых дорогах у водителей возникли трудности с передвижением.
Согласно сервису «Яндекс. Пробки», который оценил заторы на дорогах в 8 баллов, на 17.40 затруднено движение по Кузнецкому проспекту от Кузнецкого моста до пересечения с улицей Автозаводской, улице Красноармейской от пересечения с улицей Рабочей до улицы Дзержинского. Также затор наблюдается на проспекте Советском от токемовского кольца до пересечения с проспектом Кузнецким, улице Тухачевского, нескольких участках улицы Терешковой.
На правом берегу есть сложности с передвижением по Логовому шоссе и участку улицы Нахимова на пересечении с проспектом Шахтеров.
ИСТОЧНИК KP.RU