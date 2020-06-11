В Кузбассе с 15 июня открываются детские оздоровительные лагеря

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:47:16+03:00

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Губернатор Сергей Цивилев подписал еще одно распоряжение о снятии отдельных ограничений, введенных ранее в связи с коронавирусом. к радости детей и родителей, с 15 июня возобновляют работы детские оздоровительные лагеря.

Однако к учреждениям будет предъявляться ряд серьезных требований. Так, в палатках не должно размещаться больше детей, чем предусмотрено инструкцией, а сами они должны размещаться дистанционно друг от друга. При этом у детей должны быть индивидуальные вкладыши в спальные мешки.

Смены будут организовываться не менее, чем на 5 дней, но при этом число детей в отряде не должно превышать 15 человек.

Что касается организации питания, то запрещается довоз продуктов в период проведения смены. Исключения составляют те учреждения, где изначально организовано привозное горячее питание. Готовить пищу персонал должен в масках и перчатках. При приеме пище должна быть использована только одноразовая посуда.

Во время проведения смены запрещены внешние контакты взрослых и детей, а также выезды за пределы лагерей. Трижды в день пребывающим в лагере должны измерять температуру тела.

Также в распоряжении указана, что у ребенка должны быть сведения о прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по новой коронавирусной инфекции. При первых признаках респираторных заболеваний детей будут изолировать до приезда родителей или скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU