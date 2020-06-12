Пять младенцев заразилось коронавирусом в Кузбассе

12 Июнь 2020 2020-06-12T03:22:48+03:00

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Оперативный штаб области рассказал, в каких возрастных категориях зафиксированы случаи заболевания коронавирусом в Кузбассе. Согласно статистике, среди них пять младенцев.

На данный момент уже подтверждено 929 случаев заражения. 330 человек выздоровели и выписаны из больницы, еще семеро скончались, в больницах находится 592 пациента.

Согласно составленной статистике, больше всего заболевших в возрасте старше 60 лет – 360 человек; в возрасте от 46 года до 60 лет - 241 человек, заболевших в возрасте от 31 до 45 лет насчитывается 186 человек. Также заболели 75 человек в возрасте от 18 до 30 лет и 62 человека в возрасте от 1 года до 17 лет. Среди младенцев в возрасте до года заболевших пятеро.

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ИСТОЧНИК KP.RU