Музеи начинают свою работу 15 июня в Кузбассе

12 Июнь 2020 2020-06-12T04:20:40+03:00

О частичном снятии ограничений в их работе сообщил Сергей Цивилев

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11 июня опубликовано очередное распоряжение губернатора Сергея Цивилева о частичном снятии ограничительных мер в области. Теперь разрешено работать и музеям, правда, с некоторыми оговорками.

Согласно документу, будут работать музеи, находящиеся в ведении Министерства культуры и национальной политики Кузбасса. Они должны обеспечить соблюдение социальной дистанции работников и посетителей, в том числе путем нанесения разметки на расстоянии 1,5 метра. Как и в других общественных местах, соблюдение масочного режима обязательно – как персоналом, так и посетителями.

Каждые два часа в помещениях должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей - дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подлокотников, стульев, диванов. Помещение необходимо проветривать каждые два часа.

Кроме того, по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU