2020-06-12T05:05:11+03:00
Общество

Транквилизаторы для слонов отправили жительницу Кузбасса под суд

А его она купила у цыган
Мария КОЛОСОВА
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Транквилизаторы для слонов отправили жительницу Кузбасса под судТранквилизаторы для слонов отправили жительницу Кузбасса под судФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кузбассе будут судить женщину, которая провозила наркотик, который используется как транквилизатор для слонов. Сама она купила запрещенное вещество у цыган.

Спецоперация по поимке 23-летней жительницы Ленинска-Кузнецкого прошла летом прошлого года. Полиция получила оперативную информацию о том, что готовится поставка крупной партии наркотических средств. Для проверки правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а затем и саму операцию, в ходе которой на трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк был остановлен автомобиль «Лада Приора» и задержана его пассажирка. При личном досмотре сотрудники полиции изъяли у нее сверток с наркотиком, который та прятала в кармане своего платья.

-Проведенное исследование показало, что это карфентанил массой около 45 граммов, что является особо крупным размером. Данный наркотик в тысячи раз сильнее морфия и используется как транквилизатор для слонов, рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Задержанную заключили под стражу и возбудили против нее уголовное дело. Как выяснилось позже, наркотик она купила у цыган и везла его в Ленинск-Кузнецкий, чтобы расфасовать и сбыть бесконтактным способом через сеть тайников.

Суд назначил женщине восемь с половиной лет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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