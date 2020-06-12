2020-06-12T07:45:31+03:00
Общество

Сергей Цивилев стихами поздравил кузбассовцев с Днем России

Губернатор прочитал стихотворение кузбасского поэта [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев стихами поздравил кузбассовцев с Днем России. ФОТО: кадр видео АПКСергей Цивилев стихами поздравил кузбассовцев с Днем России. ФОТО: кадр видео АПК
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12 июня все жители страны празднуют День России. В этот день губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с самым главным праздником страны.

Сергей Цивилев разместил видеопоздравление на своей странице в социальных сетях. Помимо теплых слов поздравлений губернатор прочитал стихотворение кузбасского поэта, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Небогатова.

- На днях читал его стихи, отметил для себя, как тонко поэт из Гурьевска видел и чувствовал нашу страну. В строках стихотворения «Россия» видна любовь к Родине и глубокое уважение к людям, которые здесь живут. Иначе и быть не могло, ведь это слова человека, который едва не отдал жизнь за свою страну, но вернулся на фронт после тяжелого ранения, чтобы защитить ее, - отметил Сергей Цивилев. Сегодня я присоединяюсь к трогательным строкам поэта. Строго не судите. С праздником, друзья!

Сергей Цивилев стихами поздравил кузбассовцев с Днем России.Соцсети Сергея Цивилева

ИСТОЧНИК KP.RU

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