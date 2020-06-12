12 Июнь 2020 2020-06-12T07:14:54+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 12 июня: 68 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

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Ежедневно меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Медики выявляют как новые случаи заболевания COVID-19, так и новые случаи выздоровления.

На утро 12 июня в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки врачи диагностировали COVID-19 еще 68 новым пациентам. Все они сейчас находятся в больницах региона и получают необходимую медицинскую помощь. В общей сложности с середины опасный вирус обнаружили у 997 кузбассовцев.

Одновременно с тем, как врачи выявляют новые случаи заболевания, пациенты проходят курс лечения, выздоравливают и выписываются из больниц. На утро 12 июня еще 31 кузбассовец покинул больничные стены и отправился домой. В общей сложности на утро 12 июня в число выздоровевших в регионе достигло 361 человек. Еще 629 человек по-прежнему находятся в инфекционных стационарах Кузбасса и получают необходимую помощь.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9389 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU