Кузбассовцев приглашают хором спеть гимн России

12 Июнь 2020 2020-06-12T07:42:07+03:00

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12 июня россияне празднуют День России. В Кузбассе в этот день – двойной праздник. Жители областного центра отмечают День города.

Множество праздничных мероприятий проходит в Кемерове 12 июня. Это и многочисленные концерты – в том числе на четырех крышах кемеровских многоэжтажек, и своеобразный Арбат на улице Весенней, где творческие кемеровчане выставляют свои работы. Кроме того, в течение дня по городу курсируют специально украшенные машины с творческими коллективами, которые передвигаются по городу и проводят концерты на разных площадях и остановках.

Одним из необычных пунктов программы празднования Дня России станет участие как кемеровчан в частности, так и всех кузбассовцев в целом во Всероссийском флешмобе.

- Акция пройдет по всей стране в 12.00 по местному времени. Можно распахнуть окна своих квартир, выйти на балкон и стать участником Всероссийской акции, - сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

Ознакомиться с полной программой мероприятий можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU