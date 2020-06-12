12 Июнь 2020 2020-06-12T09:14:58+03:00

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поздравил горожан с Днем Росссии. По словам главы города, этот праздник объединяет всех, кто искренне предан своему отечеству, гордится его историей, культурным наследием и красотой природы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="486" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/784561" frameborder="0"></iframe> Глава Новокузнецка поздравил горожан с Днем России.Видео: пресс-служба администрации города новокузнецка

Сергей Кузнецов отметил, что Новокузнецк, так же, как и вся страна, является многонациональным сообществом, в котором каждый готов оказать поддержку, независимо от национальности или религиозных взглядов.

В качестве примера Сергей Кузнецов приводит пример 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, как символ ценностей патриотизма, когда все народы защищали дом, родину и страну ради будущих поколений. Это – то, о чем всегда нужно помнить и что всегда нужно беречь.

- Дорогие новокузнечане! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, друзьям и близким! Созидательной энергии и новых свершений! – пожелал Сергей Кузнецов. - Поздравляю вас с Днем России!

ИСТОЧНИК KP.RU