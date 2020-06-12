Глава Новокузнецка поздравил горожан с Днем России
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поздравил горожан с Днем Росссии. По словам главы города, этот праздник объединяет всех, кто искренне предан своему отечеству, гордится его историей, культурным наследием и красотой природы.
Глава Новокузнецка поздравил горожан с Днем России.Видео: пресс-служба администрации города новокузнецка
Сергей Кузнецов отметил, что Новокузнецк, так же, как и вся страна, является многонациональным сообществом, в котором каждый готов оказать поддержку, независимо от национальности или религиозных взглядов.
В качестве примера Сергей Кузнецов приводит пример 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, как символ ценностей патриотизма, когда все народы защищали дом, родину и страну ради будущих поколений. Это – то, о чем всегда нужно помнить и что всегда нужно беречь.
- Дорогие новокузнечане! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, друзьям и близким! Созидательной энергии и новых свершений! – пожелал Сергей Кузнецов. - Поздравляю вас с Днем России!
ИСТОЧНИК KP.RU