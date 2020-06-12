2020-06-12T09:14:58+03:00
Общество

Глава Новокузнецка поздравил горожан с Днем России

Теплые слова поздравлений он разместил в соцсетях [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Глава Новокузнецка поздравил горожан с Днем России. ФОТО: кадр видео пресс-службы администрации города Новокузнецка.Глава Новокузнецка поздравил горожан с Днем России. ФОТО: кадр видео пресс-службы администрации города Новокузнецка.
Изменить размер текста:

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поздравил горожан с Днем Росссии. По словам главы города, этот праздник объединяет всех, кто искренне предан своему отечеству, гордится его историей, культурным наследием и красотой природы.

Глава Новокузнецка поздравил горожан с Днем России.Видео: пресс-служба администрации города новокузнецка

Сергей Кузнецов отметил, что Новокузнецк, так же, как и вся страна, является многонациональным сообществом, в котором каждый готов оказать поддержку, независимо от национальности или религиозных взглядов.

В качестве примера Сергей Кузнецов приводит пример 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, как символ ценностей патриотизма, когда все народы защищали дом, родину и страну ради будущих поколений. Это – то, о чем всегда нужно помнить и что всегда нужно беречь.

- Дорогие новокузнечане! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, друзьям и близким! Созидательной энергии и новых свершений! – пожелал Сергей Кузнецов. - Поздравляю вас с Днем России!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец 13 раз грабил магазин, а на 14-ый раз попался
Глава Новокузнецка поздравил горожан с Днем России
45 кемеровчан заболели коронавирусом за сутки
Кузбассовцев приглашают хором спеть гимн России
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 12 июня: 68 человек
Сергей Цивилев стихами поздравил кузбассовцев с Днем России
Транквилизаторы для слонов отправили жительницу Кузбасса под суд
Музеи начинают свою работу 15 июня в Кузбассе
Пять младенцев заразилось коронавирусом в Кузбассе
В Кузбассе с 15 июня открываются детские оздоровительные лагеря
Кемерово встал в 8-балльных пробках
В Кемерове начали строить спортивный центр с теннисными кортами
13-летняя девочка пропала в Кузбассе после ссоры с сестрами
В Кузбассе мужчина ловил рыбу варварским методом
РСХБ будет реализовывать залоговое имущество и непрофильные активы вместе с ПАО «Сбербанк» и АО «РАД»
Одиннадцатиклассники Кузбасса получат пособие на выпускной бал
Коронавирус в Кузбассе: врачам выплатили более 200 миллионов рублей
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» вводит новые категории товаров в уровнях привилегий