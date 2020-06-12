2020-06-12T10:40:23+03:00
Происшествия

Кузбассовец 13 раз грабил магазин, а на 14-ый раз попался

Ему грозит лишение свободы на год
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец 13 раз грабил магазин, а на 14-ый раз попалсяКузбассовец 13 раз грабил магазин, а на 14-ый раз попалсяФото: Кирилл ЧАЩИН
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31-летний житель Ленинска-Кузнецкого давно встал на скользкую дорожку преступлений и несколько раз совершал кражи из магазинов. Попался же он на краже колбасы.

Житель Ленинска-Кузнецкого зашел в один из местных магазинов, прошел по отделам, а потом взял колбасу и спрятал ее в своей куртке. Мужчина был уверен, что никто этого не заметил и попытался выйти из магазина. Но оказалось, что сотрудники магазина все видели. Пока в магазин ехали стражи порядка, работники магазина удерживали мужчину.

А позже оказалось, что схема похищения продуктов из магазина была давно отработана мужчиной. Он совершил 14 таких же краж: выносил продукты из магазинов, а потом продавал их прохожим. В общей сложности сумма причиненного ущерба превысила 20 тысяч рублей.

- В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным актом направлено на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве наказания лишение свободы сроком до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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