12 Июнь 2020 2020-06-12T12:06:43+03:00

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12 июня Кемерово отмечает не только День России, но и День города. С этим главным для кемеровчан праздником их поздравил мэр города Илья Середюк.

ilyaseredyuk С Днем города кемеровчан поздравил мэр Илья Середюк

Говоря о прошлом, настоящем и будущем областного центра, Илья Середюк отметил, что кемеровчане – особенные люди, умеющие осуществлять мечты, идти к поставленной цели и достигать ее, находить нестандартные решения и менять жизнь к лучшему. Главным в городе всегда была и остается уникальная связь поколений: то, что было заложено дедами и отцами, развивается и приумножается детьми и внуками. Сегодняшний Кемерово растет и молодеет: строятся новые дома, детские сады и школы, спортивные объекты и учреждения культуры, многое делается для благоустройства улиц, парков, скверов, дворов.

- Мы все вместе создаем новый Кемерово – уютный, благоустроенный, инновационный, - отметил Илья Середюк. – Наш город – это, прежде всего, живущие здесь люди. У каждого из нас есть своя победа, большая или маленькая. И каждый из нас ежедневно на совесть делает свое дело. Кемерово – это вы. И сегодня каждому из полумиллиона жителей города я хочу сказать спасибо. С праздником, друзья, с Днем рождения Кемерова!

ИСТОЧНИК KP.RU