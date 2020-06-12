12 Июнь 2020 2020-06-12T13:16:31+03:00

Таблички с историей улиц установили на домах в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Они знакомят с историей города и страны

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На фасадах кемеровских домов появились памятные таблички, которые знакомят с историей города.

За названием каждой улицы скрывается своя история, неразрывно связанная с историей как самого города, так и с историей страны. Теперь у кемеровчан появилась возможность поближе познакомиться с этой историей. На фасадах домов нескольких центральных улиц появились таблички, рассказывающие о том, в честь какого человека или события названа улица.

Табличка на улице 50 лет Октября.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Одна из табличек на улице 50 лет Октября. Она гласит о том, что улица трижды меняла свои названия, и лишь в 1967 году обрела нынешнее.

Табличка на Советском проспекте.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Другая табличка установлена на Советском проспекте. К слову, свое название проспект также менял трижды. Сначала назывался улицей Никольской, потом – улицей Советской, и лишь в 1957 году улица стала проспектом.

Табличка на улице Ноградской.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Еще одна табличка рассказывает об улице Ноградской, что такое Шалготарьян и какое отношение он имеет к городу Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU