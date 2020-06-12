Таблички с историей улиц установили на домах в Кемерове
На фасадах кемеровских домов появились памятные таблички, которые знакомят с историей города.
За названием каждой улицы скрывается своя история, неразрывно связанная с историей как самого города, так и с историей страны. Теперь у кемеровчан появилась возможность поближе познакомиться с этой историей. На фасадах домов нескольких центральных улиц появились таблички, рассказывающие о том, в честь какого человека или события названа улица.
Табличка на улице 50 лет Октября.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Одна из табличек на улице 50 лет Октября. Она гласит о том, что улица трижды меняла свои названия, и лишь в 1967 году обрела нынешнее.
Табличка на Советском проспекте.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Другая табличка установлена на Советском проспекте. К слову, свое название проспект также менял трижды. Сначала назывался улицей Никольской, потом – улицей Советской, и лишь в 1957 году улица стала проспектом.
Табличка на улице Ноградской.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Еще одна табличка рассказывает об улице Ноградской, что такое Шалготарьян и какое отношение он имеет к городу Кемерово.
ИСТОЧНИК KP.RU