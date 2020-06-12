12 Июнь 2020 2020-06-12T14:34:24+03:00

+32 и гроза: какой будет погода в субботу в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Субботний день обещает быть жарким, но далеко не ясным. Синоптики обещают в этот день грозу.

Уже в ночь на субботу, 13 мая, в Кузбасс придут ветер, кратковременные дожди и грозы. Столбики термометра опустятся до +11…+16 градусов. Причем в Кемерове ожидается +12…+14, а по югу области будет +5…+10 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 13 метров в секунду ночью, а уже днем они усилятся до 15 метров в секунду.

День в субботу будет жарким: воздух прогреется до +27…+32 градусов. В Кемерове ожидается +28…+30. При этом по всей области синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. А вот по северу Кузбасса ожидаются кратковременные дожди и даже грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU