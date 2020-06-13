2020-06-13T04:21:41+03:00
Общество

Нетрезвый кузбассовец устроил пожар в многоквартирном доме

Из горящей квартиры его вытаскивали росгвардейцы
Екатерина РОМАНОВА
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Нетрезвый кузбассовец устроил пожар в многоквартирном домеНетрезвый кузбассовец устроил пожар в многоквартирном домеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Пожар в многоквартирном доме случился ночью в Шерегеше. Предварительно, причиной ЧП стала непотушенная сигарета.

Примерно за полчаса до полуночи на пульт диспетчера поступил сигнал о том, что на улице Дзержинского в Шерегеше начался пожар. На место тут же отправились шесть человек и две единицы техники. Но еще до того, как прибыли пожарные, около дома оказался экипаж Росгвардии, который находился рядом. Прапорщики Олег Коренков и

Евгений Макеев увидели дым, идущий из окна квартиры. Жители дома сказали, что в квартире кто-то остался: оттуда слышны стоны. Не теряя ни минуты, бойцы проникли в квартиру и действительно обнаружили на полу в одной из комнат 50-летнего мужчину.

- Стражи правопорядка вынесли пострадавшего на улицу. Им оказался 50-летний хозяин жилища. Мужчина был госпитализирован медиками, - сообщает пресс-служба Управления Росгвадии по Кемеровской области.

Хозяин жилища, как позже сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района, находился в состоянии алкогольного опьянения, курил. Наиболее вероятной причиной пожара считается то, что из-за сигареты загорелись кресло и палас. Мужчину доставили в Центральную районную больницу города Таштагола. Пожарные же силами шести человек и двух единиц техники всего за 10 минут справились с огнем –об этом сообщает уже пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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