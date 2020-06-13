2020-06-13T05:21:18+03:00
Происшествия

Жительница Кузбасса доверилась интернет-продавцу и лишилась сбережений

Женщина всего лишь мечтала о новой шубе
Екатерина РОМАНОВА
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Жительница Кузбасса доверилась интернет-продавцу и лишилась сбереженийЖительница Кузбасса доверилась интернет-продавцу и лишилась сбереженийФото: Олег РУКАВИЦЫН
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32-летняя женщина из Анжеро-Судженска очень хотела зимой красоваться в норковой шубке. Но ее мечтам не суждено сбыться: доверившись интернет-продавцу, женщина лишилась всего.

Жительница города Анжеро-Судженск просматривала объявления в одной из социальных сетей. Одно из них показалось ей привлекательным: продавец предлагал норковую шубу за хорошую – как показалось женщине – цену. Она связалась с продавцом, обсудила детали сделки, задала вопросы про шубу, а потом по просьбе продавца перевела предоплату.

Подошел срок, когда шубу должны были доставить горожанке, однако посылки все не было и не было. Женщина попыталась связалась с продавцом и потребовала вернуть деньги. Та же в ответ просто заблокировала доступ к странице. Обманутой покупательнице не оставалось ничего иного, как обратиться в полицию.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленницы. Уже известно, что денежные средства потерпевшей были обналичены в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Продавцу шубы грозит до пяти лет лишения свободы. А жителей Кузбасса сотрудники полиции просят быть бдительными при совершении покупок в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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