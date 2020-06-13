2020-06-13T06:32:22+03:00
Происшествия

Новокузнечанин-рецидивист сбил горожанку с ног и лишил ее драгоценности

Скрыться от правосудия мужчине не удалось
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин-рецидивист сбил горожанку с ног и лишил ее драгоценностиНовокузнечанин-рецидивист сбил горожанку с ног и лишил ее драгоценностиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жительница Новокузнецка стала жертвой нападения рецидивиста. Она лишилась драгоценности, а рецидивист – свободы.

34-летняя жительница Новоильинского района Новокузнецка шла по улице, когда на нее напал мужчина. Он сбил горожанку с ног, а потом сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном. После этого незнакомец скрылся. Женщина тут же обратилась за помощью в полицию.

Стражи порядка в скором времени установили личность напавшего и задержали его. Злоумышленником оказался 37-летний житель Новокузнецкого района. к тому времени он уже успел избавиться от цепочки с кулоном – сдал их в ломбард. В общей сложности сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Напавший оказался рецидивистом, уже не раз судимым за аналогичные преступления. Сейчас он находится под стражей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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