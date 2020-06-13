13 Июнь 2020 2020-06-13T07:17:45+03:00

Больше тысячи человек заболели коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро 13 июня медики диагностировали COVID-19 еще у 22 пациентов.

По данным оперативного штаба, на утро 13 июня в Кузбассе еще у 22 жителей региона диагностировали коронавирус. Сейчас в инфекционных стационарах получают необходимую медицинскую помощь 631 пациента с этим диагнозом. В общей же сложности с начала пандемии в регионе заболели 1019 человек.

Вместе с тем, как выявляют новые случаи заболевания, отмечаются и случаи выздоровления. Так, на утро 13 июня еще 19 пациентов выздоровели и выписались из больниц. В общей сложности число вылечившихся от коронавируса кузбассовцев достигло 380 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9179 человек, - сообщает оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU