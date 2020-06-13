Какой город стал лидером по количеству заболевших на 13 июня

13 Июнь 2020 2020-06-13T07:33:33+03:00

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В оперативном штабе рассказали, в каких территориях на утро 13 июня выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Как оказалось треть из них приходится на один из городов.

На утро 13 июня в Кузбассе врачи диагностировали коронавирус у 22 новых пациентов. Больше всего заболевших – семь человек – выявили в Новокузнецке. Четыре жителя Междуреченска с COVID-19 попали в инфекционные стационары. Диагностировали коронавирус у троих жителей Кемерова. По два заболевших в Анжеро-Судженске и Осинниках. По одному – в Белове, Мариинске, Новокузнецком и Промышленновском муниципальных районах.

В общей сложности в инфекционных стационарах региона находятся 632 человека. Всего же с середины марта в Кузбассе коронавирусом заболели 1019 человек. 380 из них уже вылечились и выписаны из больниц. А вот в семи случаях наступила смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU