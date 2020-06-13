2020-06-13T08:38:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Кемерово лидирует по числу выздоровевших пациентов с коронавирусом

Всего в Кузбассе излечились от недуга 380 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Кемерово лидирует по числу выздоровевших пациентов с коронавирусомКемерово лидирует по числу выздоровевших пациентов с коронавирусомФото: Олег УКЛАДОВ
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Новые случаи выздоровления от коронавируса зафиксированы в Кузбассе на утро 13 июня. По данным оперативного штаба, всего за сутки выписано 19 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус.

На утро 13 июня стало известно о 19 новых случаях выздоровления пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Больше всего выздоровевших в Кемерове – девять человек. Еще у пятерых жителей Белова тесты на коронавирус показывают отрицательный результат, и они выписаны из больниц. По одному человеку выздоровело в Промышленновском и Яшкинском муниципальных районах, Юрге, Прокопьевске и Анжеро-Суджернском.

В общей сложности от коронавируса в Кузбассе с середины марта уже вылечились 380 человек. Еще 632 человека получают необходимое лечение в инфекционных стационарах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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