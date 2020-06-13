Тайник в носке лишил кузбассовца свободы

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:09:26+03:00

Молодой мужчина больше чем на три года отправился в колонию

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Кемеровчанин спрятал в носке запрещенные вещества и попал под суд. Свертков с запрещенными веществами было два, свободы же мужчина лишился на три года и два месяца.

27-летний житель Кемерова употреблял наркотические вещества, а приобретал их бесконтактным способом. В один из январских дней 2020 года он решил купить новую партию наркотика. В тот момент, когда мужчина стал поднимать закладку, его задержали сотрудники полиции. При обыски выяснилось, что два свертка со «спайсом» кемеровчанин спрятал в носок. В общей сложности масса обнаруженных наркотиков составила порядка трех граммов, а это – крупный размер. Мужчина сознался и в том, что приобретал «спайс» для себя, и в том, что делал это бесконтактно.

- Суд, изучив собранные следствием материалы, признал фигуранта виновным и назначил ему три года два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU