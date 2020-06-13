13 Июнь 2020 2020-06-13T11:03:47+03:00

Подростки с бутылкой бензина развлекались на железной дороге в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Опасное развлечение придумали себе двое несовершеннолетних школьников из Юрги. Он гуляли неподалеку от железной дороги с бутылкой бензина в руках.

Приятели 14 и 16 лет из Юрги вышли погулять на улицу. Где-то они раздобыли бутылку бензина и вместе с ней отправились в уединенное место к железной дороге. Там подростки развлекались тем, что вдыхали пары бензина. За этим занятием школьников застали сотрудники Кузбасской транспортной полиции. Обоих подростков доставили в больницу. К счастью, оказалось, что они не успели нанести существенный вред своему здоровью, и специализированная помощь детям не потребовалась.

Бензином парни дышали вместе, а вот наказание для каждого предусмотрено разное. В отношении

16-летнего юноши сотрудники ПДН составили об административном правонарушении - потреблении одурманивающих веществ. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

А вот за опасное развлечение 14-летнего подростка будут отвечать его родители.

ИСТОЧНИК KP.RU