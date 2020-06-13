Жара в +32 придет в Кузбасс в воскресенье

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:45:10+03:00

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Последний день длинных выходных на этой неделе отметится ливнями, градом и жарой. Где с большой вероятностью прогремят грозы, а где люди будут изнывать от зноя, рассказали кузбасские синоптики.

Ночь на воскресенье, 14 июня, будет теплой: до +13…+17 градусов. В горных районах будет немного прохладнее – лишь +7…+12 градусов. Юго-западный ветер может достигать 13 метров в секунду при порывах, а в другое время его скорость не превысит 3-8 метров в секунду.

Ночью по северу пройдут кратковременные дожди и грозы, а вот в Кемерове вероятность ночных осадков невелика.

Утро воскресенья начнется с туманов. Днем воздух прогреется до +22…+27. В Кемерове ожидается +25…+27 градусов, а по югу Кузбасса – до +32. Днем синоптики прогнозируют по области ливневые дожди, грозы и град. При этом порывы юго-западного ветра могут усиливать до 18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU