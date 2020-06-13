Кемеровчане ищут родственников пациентки больницы

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:41:20+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда разыскивают не пропавшего человека, а родственников женщины, которая волей судьбы оказалась в одном из меджучреждений областного центра.

В группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» появилось сообщение о поиске. Однако в этот раз разыскивают не пропавшего человека, а родственников пациентки одного из медучреждений Кемерова. 50-летнюю Лилию Старицину обнаружили 12 июня 2020 года, а с 13 июня она находится в больнице областного центра.

Приметы: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Была одета: полосатая кофта, красный халат, белые туфли, голубой платок.

Особые приметы: сильная хромота.

Если вы знакомы с Лилией Старициной или ее родными и близкими, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU