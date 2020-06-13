Рецидивист на мотоцикле устроил ДТП с пятью пострадавшими в Кузбассе

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:38:31+03:00

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Утром в субботу в Кузбассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Человек, который, предположительно, виновен в этом, сбежал с места ДТП

Авария произошла около 10.35 на 37-ом километре автодороги «Белово – Гурьевск – Салаир». Уже известно, что мотоциклом «Урал» управлял 28-летний житель Салаира, за плечами которого не только три лишения прав за пьяное вождение, но и другие судимости. Мужчина ехал не один: с ним были еще два взрослых пассажира и 6-летний ребенок. Мотоциклист решил произвести разворот в зоне ограниченной видимости, и это привело к тому, что мотоцикл столкнулся с автомобилем «ЗАЗ Шанс».

Ребенок и оба пассажира мотоцикла получили различные травмы – все они ехали на мотоциклах без шлемов.

- Сразу были госпитализированы три человека: ребенок 2013 года рождения, . А также мужчина и женщина. Женщина и ребенок находятся в тяжелом состоянии, мужчина - в крайне тяжелом, - прокомментировал Антон Дужик, пресс-секретарь кемеровского Центра медицины катастроф.

А позже за медицинской помощью обратились водитель и пассажир автомобиля. Пострадал ли сам виновник ДТП, не известно: с места аварии он попросту сбежал.

- В настоящее время полицейские разыскивают предполагаемого виновника автоаварии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Следователем ОМВД России по Гурьевскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет семь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU