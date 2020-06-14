Второй выпуск видеодневника Сергея Цивилева выходит в Кузбассе
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проанонсировал второй выпуск видеодневника, который выходит в свет 14 июня на youtube-канале «Цивилев.Live».
Новый выпуск посвящен угольной промышленности региона. По словам губернатора, сейчас она переживает непростое время. Те, чья работа связана с угледобычей, отмечают, что преодолеть экономический спад можно, развивая транспортную инфраструктуру и отправляя уголь в восточном направлении.
Второй выпуск видеодневника Сергея Цивилева выходит в Кузбассе.Видео: пресс-служба АПК
- Однако пока не все московские чиновники готовы нас слушать, им там в кабинетах кажется виднее. Обычно я в таких случаях приглашаю к нам в гости — пообщаться с ребятами, которые трудятся в забоях, посмотреть в глаза их семьям. Как показывает практика, после этого все вопросы отпадают сами собой, написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях.
Также губернатор отметил, что своей главной задачей видит отстаивание интересов Кузбасса в Москве. Полностью посмотреть ролик можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU