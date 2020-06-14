14 Июнь 2020 2020-06-14T04:28:03+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проанонсировал второй выпуск видеодневника, который выходит в свет 14 июня на youtube-канале «Цивилев.Live».

Новый выпуск посвящен угольной промышленности региона. По словам губернатора, сейчас она переживает непростое время. Те, чья работа связана с угледобычей, отмечают, что преодолеть экономический спад можно, развивая транспортную инфраструктуру и отправляя уголь в восточном направлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/784801" frameborder="0"></iframe> Второй выпуск видеодневника Сергея Цивилева выходит в Кузбассе.Видео: пресс-служба АПК

- Однако пока не все московские чиновники готовы нас слушать, им там в кабинетах кажется виднее. Обычно я в таких случаях приглашаю к нам в гости — пообщаться с ребятами, которые трудятся в забоях, посмотреть в глаза их семьям. Как показывает практика, после этого все вопросы отпадают сами собой, написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях.

Также губернатор отметил, что своей главной задачей видит отстаивание интересов Кузбасса в Москве. Полностью посмотреть ролик можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU