Площадь у новокузнецкой мэрии реконструируют за 94 миллиона рублей

14 Июнь 2020 2020-06-14T05:35:21+03:00

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В скором будущем преобразится пространство перед зданием администрации города Новокузнецка. Здесь планируют провести реконструкцию площади.

Администрация Новокузнецка ищет подрядную организацию, которая до середины октября должна будет полностью преобразить площадь перед зданием администрации. Уже известно, что начальная цена контракта, заявленная на аукционе, составляет почти 94,7 миллиона рублей. Подрядчик должен будет приступить к работам во второй половине июня, а завершить их не позднее 15 октября.

Что же изменится на площади? Во-первых, здесь уберут шестиугольные бетонные плиты и заменят их на новую современную плитку. Во-вторых, установят парковые диваны – со спинками, без спинок и даже рассчитанные на одного человека. Качели тоже предусмотрены проекты. Подрядчик должен будет высадить кустарник – можжевельник, барбарис, смородину, сирень, дерен, тую. А еще – установить систему видеонаблюдения.

Последний срок подачи заявки - 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU