Кузбасский студент умер от выстрела в голову в Санкт-Петербурге

14 Июнь 2020 2020-06-14T06:51:24+03:00

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В Санкт-Петербурге умер студент из Междуреченска. Во время конфликта с охранником ему выстрелили в голову из травматического пистолета.

- Ушёл из жизни умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким, - сообщили на сайте Санкт-Петербургского государственного университета, в котором учился парень.

Происшествие случилось на Невском проспекте 4 июня. В тот день молодой человек пришел в организацию, в которой предоставляют документы для трудоустройства на работу. Студент хотел вернуть деньги, так как бумаги были неправильно сделаны. У него возник конфликт с охранником. В итоге последний выстрелил парню в голову и скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали, но медики не смогли спасти ему жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU