2020-06-14T08:12:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе коронавирусом заболело еще 23 человека

Всего сейчас лечат 645 кузбассовцев
Лия Гараева
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В Кузбассе заболели коронавирусом еще 23 человекаВ Кузбассе заболели коронавирусом еще 23 человекаФото: Иван МАКЕЕВ
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По последним данным на 14 июня в Кузбассе выросло количество заболевших коронавирусом еще на 23 человека. На сегодняшний день количество больных составляет 645.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области больше всего новых случаев заражения произошло в Кемерове – девять, следом идет Новокузнецк – шесть, в Междуреченске инфекцию выявили у трех человек, в Прокопьевске – у двух, по одному случаю обнаружили в Яшкинском и Таштагольском районах. За последние сутки вылечились 10 человек. Среди них трое жителей Междуреченска, по двое пациентов из Белова и Новокузнецка. В Кемерове вылечился один житель Кемеровского района, и ещё один выздоровел в Осинниках.

Сейчас в Кузбассе COVID-19 подтвердили у 1042 человек. Всего выздоровело 390, 645 лечатся, семеро умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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