В Кемерове ночью горели дом и гараж
Пожар случился на территории садового общества
В Кемерове ночью горели дом и гаражФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кемерове в ночь на 14 июня произошел пожар в садовом обществе «Южное». Здесь загорелись дом, гараж и веранда.
В экстренную службу в 00:51 поступил сигнал о возгорании на улице 11-я Аллея. На место происшествия выехали две пожарные машины с семью работниками. Уже 01:13 им удалось полностью потушить пламя. Об этом сообщили в сводке МЧС по Кемеровской области.
Во время происшествия никто не пострадал. В настоящее время неизвестно, что именно послужило причиной возгорания. Сейчас специалисты работают, чтобы ее выяснить.
ИСТОЧНИК KP.RU