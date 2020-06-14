В Кемерове ночью горели дом и гараж

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:35:57+03:00

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В Кемерове в ночь на 14 июня произошел пожар в садовом обществе «Южное». Здесь загорелись дом, гараж и веранда.

В экстренную службу в 00:51 поступил сигнал о возгорании на улице 11-я Аллея. На место происшествия выехали две пожарные машины с семью работниками. Уже 01:13 им удалось полностью потушить пламя. Об этом сообщили в сводке МЧС по Кемеровской области.

Во время происшествия никто не пострадал. В настоящее время неизвестно, что именно послужило причиной возгорания. Сейчас специалисты работают, чтобы ее выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU