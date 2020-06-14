2020-06-14T09:19:16+03:00
Происшествия

Мотоциклист скрывался у родственников после ДТП с пятью пострадавшими в Кузбассе

Его задержали полицейские Гурьевского района
Лия Гараева
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Рецидивист на мотоцикле устроил ДТП с пятью пострадавшими. ФОТО: vk.com/overhear_gurievskРецидивист на мотоцикле устроил ДТП с пятью пострадавшими. ФОТО: vk.com/overhear_gurievsk
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В Гурьевском районе полицейские задержали мотоциклиста, устроившего аварию с пятью пострадавшими. После ДТП он сбежал и скрывался у родственников.

Авария случилась утром 13 июня на автодороге «Белово-Гурьевск-Салаир». Неоднократно судимый 28-летний житель Салаира был в тот день за рулем мотоцикла «Урал». Он решил развернуться от обочины в зоне ограниченной видимости. В итоге водитель врезался в автомобиль «ЗАЗ Шанс».

Травмы получили три пассажира мотоцикла, в числе которых был 6-летний мальчик. При этом у них не было мотошлемов. Спустя время в больницу прибыли водитель и пассажир машины, они тоже получили травмы.

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области сказали, что в отношении мотоциклиста составили семь протоколов, а также было возбуждено уголовное дело. Теперь его могут посадить в тюрьму на срок до семи лет. Сейчас он задержан, в полиции решают вопрос о том, чтобы заключить его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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